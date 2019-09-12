В Ханты-Мансийске по подозрению в совершении убийства задержан 66-летний мужчина. Вечером 10 сентября он пришел в квартиру к семейной паре, чтобы забрать загостившуюся у них свою сожительницу, а после замечания о том, что прошел в помещение в обуви, застрелил хозяина квартиры.

В Ханты-Мансийске по подозрению в совершении убийства сотрудниками Росгвардии задержан 66-летний мужчина. Как сообщает управление СК РФ по ХМАО-Югре, вечером 10 сентября он пришел в квартиру к семейной паре, чтобы забрать загостившуюся у них свою сожительницу.49-летний хозяин квартиры сделал замечание из-за того, что он прошел в помещение в обуви. Мужчина уехал, а вскоре вернулся в эту квартиру с оружием, застрелил потерпевшего и скрылся на автомобиле, но был задержан.По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.