Фигурант, находившийся в состоянии опьянения, похитил автомобиль, планируя добраться в одно из районных сёл.

В конце августа в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 43-летний местный житель, сообщивший об угоне принадлежащего ему автомобиля «Лада-219110».Сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия, потерпевший пояснил, что встретил на дороге незнакомца, который остановил автомобиль и, угрожая ножом, потребовал от водителя отвезти его в одно из сёл района. Водитель, опасаясь за свою жизнь, покинул автомобиль, а фигурант, воспользовавшись ситуацией, угнал авто.Полицейские, уточнив обстоятельства произошедшего, приметы злоумышленника, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого через несколько часов задержали фигуранта, 41-летнего жителя Юрьев-Польского района.Свои противоправные действия злоумышленник пояснил алкогольным опьянением.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч.2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с угрозой применения насилия).