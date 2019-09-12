Украинские журналисты обратили внимание на грозное предупреждение, которое во время своей программы Воскресный вечер на телеканале Россия 1 озвучил Владимир Соловьев. Он считает, что Украине может грозить полноценный парад суверенитетов, и начнется он на западных границах страны.

Украинские журналисты обратили внимание на грозное предупреждение, которое во время своей программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" озвучил Владимир Соловьев. Он считает, что Украине может грозить полноценный "парад суверенитетов", и начнется он на западных границах страны.Президент Украины Владимир Зеленский начал подбираться к решению таких проблем, за которые его предшественник Петр Порошенко даже не брался. Речь, в частности, идет о теневом бизнесе в западных регионах страны.Контрабанда, незаконная добыча природных ресурсов и другие не вполне легальные отрасли успели стать своего рода визитной карточкой некоторых областей. Попытка навести порядок таит в себе опасность, считают эксперты."Украина взорвется! И взорвется, скорее всего, по западной границе. Сейчас начали пресекать потоки, на которых жили целые регионы", – в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" заметил Владимир Соловьев."Местным баронам гораздо проще поднять знамя независимости и сказать: "Слушай, Киев, ты вали отсюда! Если ты нас душишь экономически, перекрываешь нам таможню, а кормить нас не можешь, ты иди гуляй", – предупредил ведущий.Материал дополняется.