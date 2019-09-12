Российский велогонщик Александр Колобнев и его коллега из Казахстана Александр Винокуров могут получить реальный тюремный срок за участие в договорной гонке. Спортсменам грозит заключение до шести месяцев.

Российский велогонщик Александр Колобнев и его коллега из Казахстана Александр Винокуров могут получить реальный тюремный срок за участие в договорной гонке. Спортсменам грозит заключение до шести месяцев.Сторона обвинения утверждает, что на финише гонки Льеж – Бастонь – Льеж Колобнев специально пропустил Винокурова на финише, чтобы тот стал победителем. Винокуров заплатил за эту услугу 150 тысяч евро. Бельгийские прокуроры настаивают на штрафах и тюремном заключении.Сами велогонщики отрицают факт сговора и настаивают на своей невиновности. Заседание суда запланировано на 8 октября.