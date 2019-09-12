В Хиросиме проходит Открытый чемпионат Японии по теннису. Призовой фонд турнира составляет 225 тысяч долларов.

В Хиросиме проходит Открытый чемпионат Японии по теннису. Призовой фонд турнира составляет 225 тысяч долларов.Посеянная под вторым номером Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга россиянка победила американку Кристину Макхейл со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 43 минуты.В 1/4 финала Вероника сыграет с немкой Лаурой Зигемунд, получившей при "посеве" восьмой номер.