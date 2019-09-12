Накануне певица Виктория Дайнеко устроила откровенную беседу со своими фолловерами. В процессе она приоткрыла несколько тайн своей жизни.

Накануне певица Виктория Дайнеко устроила откровенную беседу со своими фолловерами. В процессе она приоткрыла несколько тайн своей жизни.Как оказалось, в детстве исполнительница занималась балетом. Она выступала в составе коллектива "Алмазы Якутии" до 11 лет.К сожалению, юной Виктории пришлось оставить танцы. На это решение повлияла комплекция знаменитости.Дайнеко задали вопрос, как ей удалось накачать такую выпуклую попу. Она призналась, что никогда специально не прилагала усилий ради этого."Я ее не качала. Скорее, семейное. Она в свое время вынудила меня уйти из балетной школы. Мешает", – заявила звезда.Позже она добавила, что вообще не заморачивается в вопросе борьбы с лишним весом и целлюлитом. Виктория лишь периодически плавает и старается не есть глютен.Напомним, Дайнеко помимо карьеры занимается воспитанием трехлетней дочери Лидии. Она родила девочку от бывшего мужа – барабанщика Дмитрия Клеймана. Малышка мечтает пойти по стопам матери и связать свою жизнь со сценой. Лида уже потихоньку учится выступать публично, солируя на детских утренниках.