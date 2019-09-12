Пока сайт работает лишь в тестовом режиме, музейщики просят оставлять отзывы

Пока сайт работает лишь в тестовом режиме, музейщики просят оставлять отзывыВладимиро-Суздальский музей представил новый сайт и показал логотип музея. Пока сайт работает лишь в тестовом режиме, музейщики просят оставлять отзывы и предложения по работе ресурса.Как рассказали в музее-заповедника, сайт разработали сотрудники учреждения — историки, дизайнеры, искусствоведы и реставраторы. Новый сайт выгодно отличается удобным интерфейсом и понятной навигацией. В отличие от предыдущей версии появилась возможность поиска нужной информации.Новый логотип музея представляет собой сочетание букв «В» и «С», написанных стилизованным древнерусским шрифтом. Обрамляет логотип название ВСМЗ.Помимо этого, неотъемлемой частью нового фирменного стиля музея станет символическое дерево, напоминающее рельеф Дмитриевского собора во Владимире.