Когда он обратился за медпомощью, ситуация была критической

Когда он обратился за медпомощью, ситуация была критическойСпециалисты Областной клинической больницы спасли ноги 67-летнему мужчине, живущему в одном из районов Владимирской области. Когда мужчина обратился за медпомощью, ему грозила ампутация.Врачи поставили страшный диагноз: облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Иными словами, у него были закупорены сосуды, которые мешали нормальному кровообращению. Мужчина мучился от сильнейших болей, из-за чего не мог самостоятельно передвигаться. На правой ноге открылись трофические язвы, затем начала развиваться гангрена. Ситуацию осложнял тот факт, что в прошлом году пациент перенес инсульт. В таком состоянии его организм мог не выдержать ампутации.Специалисты решили сначала оперировать левую ногу. В пораженный сосуд ввели катетер с баллоном с последующим его раздуванием. Таким способом восстанавливают просвет сосуда и нормальный кровоток. Операция прошла успешно. Через некоторое время хирурги выполнили реконструктивную операцию на правой ноге, проведя шунтирование пораженных сосудов. Операция длилась 2 часа, и в результате кровоток в правой конечности также полностью восстановили.Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его выписали домой. Трофические язвы зажили, боли ушли, ампутация больше не нужна.