Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу. Им предложили инвестировать деньги в агробизнес. Прибыль обещали фантастическую. Но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали, а деньги не возвращают.

Десятки столичных пенсионеров оказались втянуты в финансовую аферу. Им предложили инвестировать деньги в агробизнес. Прибыль обещали фантастическую. Но оказалось, что схема очень напоминает финансовую пирамиду. Проценты платить перестали, а деньги не возвращают.Надежда Юрьевна уверена, что стала жертвой финансового мошенничества. Два года назад пенсионерка вложила более 300 тысяч рублей в компанию "Соцагрофинанс", которая пообещала ей золотые горы в виде процентов. Поначалу, действительно, платили."У меня закончился первый договор. Я написала заявление, как это положено. Через месяц приехала, никаких денег", — рассказывает Надежда Зотова, вкладчик компании "Соцагрофинанс".- Сколько вы инвестировали?- 800 тысяч рублей в марте 2018 года. До осени выплачивали нормально проценты, потом прекратили проценты платить, — рассказывает еще одна вкладчица Ольга Агешина.Клиентам обещали баснословную прибыль до 40 процентов годовых. Судя по главной странице официального сайта, компания инвестирует деньги вкладчиков в крестьянско-фермерское хозяйство Тверской области, в добычу песка, а также в проекты, связанные с платиной и золотом.На этих кадрах директор того самого крестьянско-фермерского хозяйства Анна Масленникова и по совместительству супруга директора "Соцагрофинанса". Незваным гостям тут оказались явно не рады.Руководство компании кормит клиентов завтраками уже более полугода.- Вместо выплаты процентов людям предлагают колбасу. И речь о сумме свыше миллиона.- Вам тоже предлагали?- Да, я отказалась. Сказала, мне нужны деньги.Тверская область, деревня Фролово. Именно в это хозяйство и были вложены деньги клиентов. Местные жители уверяют, что ферма работает успешно, регулярно отправляет продукцию в Москву."Поголовье у них приблизительно 200 голов крупного рогатого скота. Овец они планировали до 2 тысяч голов, но пока до этой цифры они не дошли", — рассказывает Сергей Орлов, глава администрации сельского поселения Итомля.Но почему тогда вкладчики не могут вернуть деньги?- Мы доверились вам, вложили деньги. Но получается, вы нам не хотите их отдавать? Значит вы у нас их украли?- Вы можете расценивать это как угодно. Ваши деньги были инвестированы.- Это называется присвоение или растрата!Взамен пенсионерам предложили получить акции тонущего предприятия.- Компания в кризисе, у вас большая задолженность. Вы хотите выпустить акции и предложить их людям?- Конечно.- Кому нужны будут такие акции, если компания в кризисе?- Я не могу вам сейчас сказать.Многие инвесторы наотрез отказались брать акции и потребовали погасить задолженность живыми деньгами. Видимо, разрубить этот узел смогут только правоохранительные органы.