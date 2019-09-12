Рабочие ограничили подачу горячей воды в 65 жилых домах, в которых проживает почти 8700 человек

Рабочие ограничили подачу горячей воды в 65 жилых домах, в которых проживает почти 8700 человекВладимирский филиал «Т Плюс» сегодня, 12-го сентября, восстанавливает герметичность магистрального трубопровода в районе двух домов - № 19 и 21 по улице 9 Января.С 4:00 до 23:00 рабочие ограничили подачу горячей воды в 65 жилых домах, в которых проживает почти 8700 человек. Кроме того, без горячего водоснабжения остался один детский сад, школа, 3 медицинских и 4 административных зданиях.К проведению ремонта привлекли 6 специалистов и 9 единиц техники.Компания «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства и предпримет все усилия, чтобы выполнить работы максимально быстро.