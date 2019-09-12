Торжественное мероприятие приурочили к 300-летию образования подразделений по вопросам миграции.

11 сентября в Музее «Боевой Славы» Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Торжественное мероприятие приурочили к 300-летию образования подразделений по вопросам миграции.Главный документ школьникам вручили сотрудники МО МВД России «Муромский» и председатель Совета ветеранов.В этот день в зале собрались ребята, которые добились высоких успехов в учебе, творчестве, спорте, молодежные лидеры, отличающиеся активной жизненной позицией.Полицейские адресовали школьникам слова поздравлений, а также напутствия бережно относиться к документу, отметив объем прав и обязанностей, возникающих в связи с его оформлением. Ветераны органов внутренних дел отметили, что получение паспорта – это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, ответственность за свои поступки, пожелали юным гражданам успехов, удачи.Завершилось мероприятие общим фотографированием.