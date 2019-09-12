Житель Дагестана погиб от удара током на мойке самообслуживания, инцидентом заинтересовались следователи.

Житель Дагестана погиб от удара током на мойке самообслуживания, инцидентом заинтересовались следователи.ЧП произошло около пяти часов вечера 7 сентября в Тарумском районе Дагестана. На кадрах видно, как 53-летний житель Южно-Сухокумска берется за пистолет для мытья автомобилей и тут же бросает его, а сам падает рядом с машиной.В настоящее время следователи решают, возбуждать ли уголовное дело.