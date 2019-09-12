Известная телеведущая Елена Ханга появилась в гостях у Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека она рассказала о необычном наследстве, которое ей оставил богатый отец.

Известная телеведущая Елена Ханга появилась в гостях уБориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" онарассказала о необычном наследстве, которое ей оставил богатый отец.Родитель Елены Ханги – Абдула Кассим Ханга – был премьер-министромЗанзибара. Телеведущая говорит, что плохо помнит отца: она с матерью жила в России, в то время как он практически все время проводил у себяна родине. Там уАбдулы Кассима была вторая семья.По словам Елены, она была еще ребенком, когда умер отец. Абдула Кассим Ханга был репрессирован после государственного переворота и погиб втюрьме. Впервые телеведущая приехала в Занзибар уже будучи взрослой."Моя мама не виделаот него ни разу, ни копейки. Она такая гордая была, знаете русские: "Я сама", "Мненичего не надо". В результате так она и жила. Поэтому, когда я ехала в Африку, яне предполагала, что там что-то для меня оставлено",– призналась Елена Ханга встудии программы "Судьба человека".Н родине отца Хангу встречала бабушка. Она балапотрясена, увидев внучку из России.Пожилая женщина уже не надеялась когда-нибудьвстретиться с Еленой."И потом она говорит, у меня есть для тебя кое-что, тебеотец оставил наследство. И тут я заволновалась. Она сказала: "Это очень важно,он хранил это все годы. Прятал и сказал, что только дочери", – поведала Ханга.Телеведущая вспомнила, как проследовала за бабушкой в дом.Старушка подвела ее к огромному сундуку, замок которого с трудом поддавался. Насекунду Елена представила, как покупает на унаследованные от отца миллионы роскошныйпентхаус. "И вот, открывается сундук, я заглядываю, и вижу чемодан…" – заинтриговала ведущегопрограммы Бориса Корчевникова Елена Ханга.Телеведущая позволила шоумену самому узнать, что именно оставил ейотец. Ханга привезла заветный чемодан на съемочную площадку и вручила егоКорчевникову. "Все это?" – поразился Борис рассматривая его содержимое.Как выяснилось, богатый родитель завещал старшей дочеринесколько книг: "Капитал" К. Маркса и собрание сочинений В. И. Ленина. По словамЕлены, ее отец сказал родственникам, что эти книги невероятно ценны."Она русская, она умная, в России они гордые, они денег не берут,о них заботится государство", – процитировала Ханга своего отца в эфире шоуХанга добавила, что после возвращения в Москву рассказала ослучившемся матери. Услышанное не удивило родительницу знаменитости. "Онаговорит: "Скажи, пожалуйста, а Маркс был такого-то года?". Я говорю: "Да. Откуда ты знаешь?". Онаговорит: "А это я ему подарила на день рождения", – засмеялась Елена Ханга.