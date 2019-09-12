Известная телеведущая Елена Ханга появилась в гостях у
Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека она
рассказала о необычном наследстве, которое ей оставил богатый отец.
Известная телеведущая Елена Ханга появилась в гостях у
Бориса Корчевникова. В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" она
рассказала о необычном наследстве, которое ей оставил богатый отец.
Родитель Елены Ханги – Абдула Кассим Ханга – был премьер-министром
Занзибара. Телеведущая говорит, что плохо помнит отца: она с матерью жила в России, в то время как он практически все время проводил у себя
на родине. Там у
Абдулы Кассима была вторая семья.
По словам Елены, она была еще ребенком, когда умер отец. Абдула Кассим Ханга был репрессирован после государственного переворота и погиб в
тюрьме. Впервые телеведущая приехала в Занзибар уже будучи взрослой.
"Моя мама не видела
от него ни разу, ни копейки. Она такая гордая была, знаете русские: "Я сама", "Мне
ничего не надо". В результате так она и жила. Поэтому, когда я ехала в Африку, я
не предполагала, что там что-то для меня оставлено",– призналась Елена Ханга в
студии программы "Судьба человека".
Н родине отца Хангу встречала бабушка. Она бала
потрясена, увидев внучку из России.
Пожилая женщина уже не надеялась когда-нибудь
встретиться с Еленой.
"И потом она говорит, у меня есть для тебя кое-что, тебе
отец оставил наследство. И тут я заволновалась. Она сказала: "Это очень важно,
он хранил это все годы. Прятал и сказал, что только дочери", – поведала Ханга.
Телеведущая вспомнила, как проследовала за бабушкой в дом.
Старушка подвела ее к огромному сундуку, замок которого с трудом поддавался. На
секунду Елена представила, как покупает на унаследованные от отца миллионы роскошный
пентхаус. "И вот, открывается сундук, я заглядываю, и вижу чемодан…" – заинтриговала ведущего
программы Бориса Корчевникова Елена Ханга.
Телеведущая позволила шоумену самому узнать, что именно оставил ей
отец. Ханга привезла заветный чемодан на съемочную площадку и вручила его
Корчевникову. "Все это?" – поразился Борис рассматривая его содержимое.
Как выяснилось, богатый родитель завещал старшей дочери
несколько книг: "Капитал" К. Маркса и собрание сочинений В. И. Ленина. По словам
Елены, ее отец сказал родственникам, что эти книги невероятно ценны.
"Она русская, она умная, в России они гордые, они денег не берут,
о них заботится государство", – процитировала Ханга своего отца в эфире шоу
Ханга добавила, что после возвращения в Москву рассказала о
случившемся матери. Услышанное не удивило родительницу знаменитости. "Она
говорит: "Скажи, пожалуйста, а Маркс был такого-то года?". Я говорю: "Да. Откуда ты знаешь?". Она
говорит: "А это я ему подарила на день рождения", – засмеялась Елена Ханга.