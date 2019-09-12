Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона связывают дружеские отношения. О связи лидеров двух стран рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона связывают дружеские отношения. О связи лидеров двух стран рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен.В среду, 11 сентября, представитель Франции принял участие в возложении цветов к Стене памяти людей, погибших за Украину в 2014-2017 годах. В беседе с журналистами Этьен де Понсен отметил, что хотел таким образом выразить поддержку украинскому народу.Кроме того, посол рассказал об отношениях Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Он заявил, что двух президентов связывает дружба. Глава Франции внимательно следил за обменом заключенных между Украиной и Россией и даже назвал этот эпизод "очень волнительным моментом", сообщает "Интерфакс".Материал дополняется.