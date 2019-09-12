Встретить олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в жизни довольно сложно. И уж куда сложнее увидеть ее в отделении полиции, где девушку заметили журналисты.

Встретить олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в жизни довольно сложно. И уж куда сложнее увидеть ее в отделении полиции, где девушку заметили журналисты.Российская фигуристка посетила отделение Управления внутренних дел по городу Москва, расположенное в Юго-западном автономном округе. Спортсменка прибыла туда в свободное от тренировок время. Напомним, девушка сейчас усиленно готовится к новым соревнованиям."Олимпийская чемпионка по фигурному катанию,воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова сдружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написали на официальной странице в социальной сети Instagram представители управления.Они отметили, что россиянка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым. Мужчина пожелал девушке от лица всего личного состава побед и успехов на спортивном поприще.Поклонники Загитовой высказались в комментариях. Многие отметили, что фигуристка является одной из любимых звезд российского спорта: "Наша любимая спортсменка, наша Олимпийская Чемпионка!", "Классные парни! Сберегите нашу Алинку. Куча отморов в стране", "Алиночка, красавица ты наша ,успехов тебе в этом сезоне!Мы знаем, ты лучшая!!!".Напомним, что скоро Алина представит новую программу. Фигуристка выступит в Японии с показательными номерами. Ранее же ее раскритиковали за то, что для своих выступлений девушка любимую композицию Евгении Медведевой.