Никаких конфликтов, по словам пресс-секретаря департамента Андрея Трохина, перед увольнением не было

Никаких конфликтов, по словам пресс-секретаря департамента Андрея Трохина, перед увольнением не былоЗаместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова решила уйти в отставку. Эту информацию подтвердили в ведомстве, уточнив, что замруководителя захотела сменить место работы, поэтому покидает пост. Никаких конфликтов, по словам пресс-секретаря департамента Андрея Трохина, перед увольнением не было.В облздраве Елена Овчинникова курировала отдел организации медпомощи и отдел лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности.