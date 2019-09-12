Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина решила продать подарок, который ей презентовал президент. Любой желающий может приобрести люксовый автомобиль BMW, украшенный триколором.

Российская конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина решила продать подарок, который ей презентовал президент. Любой желающий может приобрести люксовый автомобиль BMW, украшенный триколором.Соответствующее объявление Фаткулина опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что автомобиль спортсменка получила в прошлом году.Подписчики не оставили без внимания данный пост и начали распрашивать у Фаткулиной подробности. По словам спортсменки, машиной она не пользуется — та лишь занимает место на парковке. Продать автомобиль конькобежка хочет за 3,5 миллиона. Самое интересное, что еще в прошлом году Фаткулина опубликовала пост с люксовым подарком, подписав фотографию следующим образом: "Машину не продаю. Слишком тяжело она мне досталась. Ну и еще немаловажный факт, что мне подарили — это фарт".Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ еду домой✌