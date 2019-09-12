Названа точная дата выступления артиста Димы Билана в
Самаре. Интересно, ждут ли жители города оскандалившегося певца.
Названа точная дата выступления артиста Димы Билана в
Самаре. Интересно, ждут ли жители города оскандалившегося певца.
Вот уже несколько дней Сеть лихорадит из-за странной выходки
Димы Билана. Выступая на Дне города в Самаре артист неадекватно вел себя на
сцене. Исполнитель странно двигался и не попадал в ноты.
На следующий день жители города создали петицию, в которой
потребовали от местных властей извинений за приглашение Димы Билана. Зрители
заподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.
После в личном аккаунте "Инстаграм" вокалист попросил прощения у жителей Самары за выступление в нетрезвом виде. Дима Билан признался, что "не рассчитал"
так как давно не употреблял алкоголь. Знаменитость обещала в ближайшее время еще
раз приехать в город и выступить бесплатно. Кроме того, исполнитель планирует оплатить
установку детской площадки и покупку аппаратуры в детскую больницу.
Представили не сразу договорились с местной администрацией
о новом концерте. Власти города предлагали звезде выступить 8
марта. Однако сегодня, 12 сентября, губернатор области Дмитрий Азаров сообщил,
что бесплатный концерт пройдет 29 сентября. Об этом сообщает .
"Все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и
предложить приехать снова с бесплатным концертом – за это Дима точно заслужил
второй шанс", – отметил глава региона.
По словам Дмитрия Азарова, жители Самары "отличаются
добротой и отходчивостью", поэтому, скорее всего, примут извинения столичной звезды. Губернатор
надеется, что на этот раз все пройдет хорошо.