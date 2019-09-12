Названа точная дата выступления артиста Димы Билана в Самаре. Интересно, ждут ли жители города оскандалившегося певца.

Названа точная дата выступления артиста Димы Билана вСамаре. Интересно, ждут ли жители города оскандалившегося певца.Вот уже несколько дней Сеть лихорадит из-за странной выходкиДимы Билана. Выступая на Дне города в Самаре артист неадекватно вел себя насцене. Исполнитель странно двигался и не попадал в ноты.На следующий день жители города создали петицию, в которойпотребовали от местных властей извинений за приглашение Димы Билана. Зрителизаподозрили, что звезда отечественной эстрады была пьяна.После в личном аккаунте "Инстаграм" вокалист попросил прощения у жителей Самары за выступление в нетрезвом виде. Дима Билан признался, что "не рассчитал"так как давно не употреблял алкоголь. Знаменитость обещала в ближайшее время ещераз приехать в город и выступить бесплатно. Кроме того, исполнитель планирует оплатитьустановку детской площадки и покупку аппаратуры в детскую больницу.Представили не сразу договорились с местной администрациейо новом концерте. Власти города предлагали звезде выступить 8марта. Однако сегодня, 12 сентября, губернатор области Дмитрий Азаров сообщил,что бесплатный концерт пройдет 29 сентября. Об этом сообщает ."Все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать ипредложить приехать снова с бесплатным концертом – за это Дима точно заслужилвторой шанс", – отметил глава региона.По словам Дмитрия Азарова, жители Самары "отличаютсядобротой и отходчивостью", поэтому, скорее всего, примут извинения столичной звезды. Губернаторнадеется, что на этот раз все пройдет хорошо.