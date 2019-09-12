На Первом канале обсудили резонансную трагедию произошедшую на турецком курорте. В студии Пусть говорят появилась Наталья Адамова из Петербурга. Ее дочь – 12-летняя Алиса – захлебнулась в бассейне комфортабельного отеля.

На Первом канале обсудили резонансную трагедию произошедшую на турецкомкурорте. В студии "Пусть говорят" появилась Наталья Адамова из Петербурга. Еедочь – 12-летняя Алиса – захлебнулась в бассейне комфортабельного отеля.Наталья Адамова рассказала, что во время купания руку ее наследницызасосало в трубу на дне бассейна. Девочка не могла выбраться на поверхность. Первымна помощь ребенку бросился ее отец. Крепкий мужчина не смог справиться, онпопросил помощи у очевидцев.Семеро туристов пытались вызволить Алису. Ребенка не моглиизвлечь даже после отключения насоса. В итоге трубу сломали, девочку подняли наповерхность. По словам отца 12-летней Алисы, персонал не участвовал в спасении.До приезда медиков реанимационные мероприятия проводили находящиеся рядомгости отеля."Спасателей не было, и даже медицинский работник отеляпоявился только секунд за 20 до того, как приехала скорая помощь. Они практически одновременно подошли", – вспомнил папа девочки Андрис Лейкуцис в сегодняшнемвыпуске "Пусть говорят".Состояние ребенка былокритическим. 11 дней врачи спасали жизнь Алисы. 28 августа она скончалась.Лейкуцис отметил, что отель отказывается признавать своювину. Представители гостиницы винят во всем родителей Алисы."Когда Наташа давала показанияв полиции в ее адрес звучали слова: "Вы не уследили за ребенком", "Этоваша вина", – говорит Андрис.После в ток-шоу "Пусть говорят" стало известно, что труба, вкоторую попала Алиса, под большим давлением гнала воду на высокуюгорку-аттракцион. Ее диаметр трубы – 25 сантиметров, на ней не было даже намека назащитную сетку.Глава турецкой диаспоры в России – Юсуф Шен – приехал насъемочную площадку , чтобы принести соболезнования безутешнымродителям. "Надо смотреть со всех сторон. Потому что мой ребенок, когдав аквапарке с горки съезжает, я стою рядом с горкой. Если отель виноват, то ихнадо осудить. Сейчас турецкие правоохранительные органы этим занимаются", – отметил Шен.Между тем родители Алисы опасаются, что справедливость так ине восторжествует. Виновные в гибели их дочери не понесут должного наказания."Через два дня после того, как все произошло, к нам в отельприехал председатель департамента по туризму региона. Нам официально заявили, чтоэто отель работает последнюю неделю, дальше отель будет закрыт. А сейчас японял, что он работает", – сказал Андрис Лейкуцис в эфире