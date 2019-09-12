На Украине ловят белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Александра Лукашенко, полагают эксперты. По их мнению, лидер Незалежной Владимир Зеленский начал информационную атаку на президента соседней страны.

На Украине ловят белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Александра Лукашенко, полагают эксперты. По их мнению, лидер Незалежной Владимир Зеленский начал информационную атаку на президента соседней страны.На днях в украинских СМИ прошла новость о задержаниигражданина Александра Ч, 15 лет занимавшегося шпионажем в пользу Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в государственнойизмене.Это не первый случай вербовки Белоруссией украинскихшпионов, отмечают эксперты. Однако ранее граждан Незалежной освобождали отнаказания, если они добровольно сознались в содеянном.По мнению политолога Семена Уралова, задержание белорусскогошпиона нужно рассматривать в связке с заявлением Владимира Зеленского орасследовании убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Он погиб в июле2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.Эксперт полагает, что Зеленский начал информационную атакуна Лукашенко. Украинские власти решили выходить из минскихсоглашений, уверен политолог, а для этого нужно дискредитировать Белоруссию как переговорнуюплощадку. "И белорусские шпионы, и белорусские следы убийства Шеремета –очень в масть", – написал эксперт в своем Telegram-канале.В октябре планирует приехать на Украину дляучастия в Форуме регионов, там же пройдут переговоры с Зеленским. По информацииУралова, президент Украины использует встречу, чтобы предъявить претензии белорусскому коллеге. Вопрос в том, будут ли они озвучиваться публично, отметил эксперт.Владимир Зеленский и еще не встречались,лидеры успели провести телефонные переговоры. Пока их отношение друг к другукажется не совсем дружелюбным. Вряд ли украинский лидер забыл, что во времяпредвыборной кампании Батька публично поддержал Петра Порошенко.