На Украине ловят белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Александра Лукашенко, полагают эксперты. По их мнению, лидер Незалежной Владимир Зеленский начал информационную атаку на президента соседней страны.
На Украине ловят белорусских шпионов, чтобы поставить в неловкое положение Александра Лукашенко, полагают эксперты. По их мнению, лидер Незалежной Владимир Зеленский начал информационную атаку на президента соседней страны.
На днях в украинских СМИ прошла новость о задержании
гражданина Александра Ч, 15 лет занимавшегося шпионажем в пользу Белоруссии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в государственной
измене.
Это не первый случай вербовки Белоруссией украинских
шпионов, отмечают эксперты. Однако ранее граждан Незалежной освобождали от
наказания, если они добровольно сознались в содеянном.
По мнению политолога Семена Уралова, задержание белорусского
шпиона нужно рассматривать в связке с заявлением Владимира Зеленского о
расследовании убийства белорусского журналиста Павла Шеремета. Он погиб в июле
2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Эксперт полагает, что Зеленский начал информационную атаку
на Лукашенко. Украинские власти решили выходить из минских
соглашений, уверен политолог, а для этого нужно дискредитировать Белоруссию как переговорную
площадку. "И белорусские шпионы, и белорусские следы убийства Шеремета –
очень в масть", – написал эксперт в своем Telegram-канале.
В октябре планирует приехать на Украину для
участия в Форуме регионов, там же пройдут переговоры с Зеленским. По информации
Уралова, президент Украины использует встречу, чтобы предъявить претензии белорусскому коллеге. Вопрос в том, будут ли они озвучиваться публично, отметил эксперт.
Владимир Зеленский и еще не встречались,
лидеры успели провести телефонные переговоры. Пока их отношение друг к другу
кажется не совсем дружелюбным. Вряд ли украинский лидер забыл, что во время
предвыборной кампании Батька публично поддержал Петра Порошенко.