Фигурантка воспользовалась чужой банковской картой, обнаруженной в почтовом ящике.

Весной текущего года в Отделение МВД России по Гороховецкому району обратилась местная жительница, сообщившая, что на ее мобильный телефон приходят смс-сообщения об активации кредитной банковской карты и списании с нее денежных средств. При этом заявительница пояснила, что данным банковским счетом никогда не пользовалась.По данному факту следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).В ходе следствия установлено, что пластиковая карта финансово-кредитной организации была направлена по почте на адрес квартиры, которую женщина не так давно продала. Карту в почтовом ящике обнаружила 26-летняя новая жительница квартиры. Фигурантка активировала карту по телефону, воспользовавшись личными данными, которые потерпевшая указала в договоре купли-продажи жилья.В течение нескольких недель злоумышленница совершала покупки в магазинах, используя чужую банковскую карту. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, составил 80 000 рублей.В настоящее время расследование уголовно дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.