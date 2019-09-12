Самый дешевый лофт в Москве сдается за 52 тысячи рублей в месяц. Таких предложений на рынке немного – менее 1% от всего объема сдающегося жилья.

За 52 тысячи можно снять 35-метровый лофт в жилом комплексе, расположенном в здании бывшего конструкторского бюро в Сокольниках, говорится в обзоре компании "МИЭЛЬ".Стоимость двухкомнатных лофтов начинается с 65 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно снять апартаменты в реконструированном здании кожевенной фабрики в Донском районе.Самый дешевый трехкомнатный лофт сдается за 150 тысяч рублей в месяц. Двухуровневые апартаменты с дизайнерским ремонтом находятся в отреставрированном здании фабрики XIX века в Донском районе.За 420 тысяч рублей в месяц можно снять лофт с четырьмя комнатами в здании бывшей кондитерской фабрики в районе Беговой.Арендаторы настоящих лофтов, то есть, апартаментов в бывших промышленных зданиях, а не квартир со стилизованным ремонтом, как правило, холосты и без детей: жилье такого формата расположено обычно на месте бывших промзон, где нет достаточной социальной инфраструктуры.