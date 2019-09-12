Озвучены проблемы, наиболее беспокоящие россиян. На первом месте среди самых неблагоприятных моментов — вопрос высоких тарифов на коммунальные услуги. Далее следует проблема роста цен на товары и услуги, низкие зарплаты, пенсии, стипендии и пособия.

Озвучены проблемы, наиболее беспокоящие россиян. На первом месте среди самых неблагоприятных моментов — вопрос высоких тарифов на коммунальные услуги. Далее следует проблема роста цен на товары и услуги, низкие зарплаты, пенсии, стипендии и пособия.В 2019 году на фоне повышения инфляции наблюдался рост озабоченности ценовой динамикой. В настоящее время 42 процента граждан указывают данную проблему в числе основных. В 2018 году показатель был на два процентных пункта ниже. Такую же долю населения волнует низкий уровень зарплат.В 2019 году увеличилось количество граждан, которые обеспокоены низкими пенсиями, стипендиями и пособиями — 34 процента.На первом месте в списке самых тревожных вопросов остаются цены на ЖКХ. Их считают основной проблемой 47 процентов граждан. По сравнению с прошлым годом данный показатель составлял 44 процента.Как сообщает News.ru, ссылаясь на данные Центробанка, произошедшие перемены мест в ренкинге самых волнующих проблем связаны с повышением НДС на два процентных пункта с января 2019 года — до 20 процентов. Также это может быть обусловлено ускорением инфляции, замедлением роста номинальных доходов с начала нынешнего года. Все это влияет на уровень реальных доходов населения.Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович подтверждает это, отмечая, что выход инфляции на второе место среди волнующих вопросов связан с повышением ставки НДС, а также всплеском роста потребительских цен, который можно наблюдать в начале 2019 года.По мнению эксперта, несмотря на то, что в настоящее время инфляционные процессы характеризуются существенным замедлением темпов роста цен, для населения ситуация в целом все равно остается болезненной. Стоимость многих потребительских товаров выросла в начале текущего года, также аналогичный вклад внесла ситуация на топливном рынке — там цены для потребителей за последнее время ощутимо повысились.Антон Покатович отметил, когда гражданам не хватает доходов, им приходится прибегать к заемным ресурсам — это также приводит к соответствующему росту объемов платежей по кредитам.Первый вице-премьер "Опоры России" Павел Сигал рассказал, что российская экономика в настоящее время переживает не самые лучшие времена. Прогноз роста доходов снизился на 0,1 процента, также наблюдается высокая закредитованность населения, ухудшение потребительской активности. При этом суммы в платежках за ЖКХ увеличиваются.Президент России Владимир Путин ранее выразил обеспокоенность медленным ростом доходов населения. По его словам, если в ближайшее время не компенсируется значительное снижение реальных доходов, то будет сложно преодолеть стагнацию экономики.Павел Сигал также отметил, что вторым драйвером экономического роста России являются инвестиции в основной капитал. По мнению эксперта, стране необходимо совершенствовать технологическую, материально-техническую базы народного хозяйства.