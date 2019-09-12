Популярная зарубежная модель, певица и актриса из Штатов Зендая удивили поклонников смелым нарядом. На модный юбилейный показ новой коллекции дизайнера Веры Вонг девушка пришла в прозрачном бюстгальтере.

Популярная зарубежная модель, певица и актриса из Штатов Зендая удивили поклонников смелым нарядом. На модный юбилейный показ новой коллекции дизайнераВеры Вонгдевушка пришла в прозрачном бюстгальтере.Помимо уже обозначенной детали нижнего белья, знаменитость появилась под вспышками фотокамер в длинных свободных черных брюках и серой жилетке на тонких бретеляъ из прошлой коллекции Веры. Отметим, что не так давно Зендая уже выпустила свою личную лийнеку одежды вместе с Томом Хилфигером.В ходе мероприятия многие также отметили еще одну знаменитость, чей облик поразил поклонников. Актриса Ванесса Хадгенс отличилась необычным комплектом.Девушка пришла на показ в черно-золотистом платье из пайеток-перевертышей и черных ботильонах на высоком каблуке. Дополнила образ серая длинная шубка. Внутренняя часть верхнего предмета вечернего туалета, кстати, тоже была обшита мерцающими серебристыми пайетками.Остается только догадываться, насколько удобно было Ванессе. Впрочем, судя по довольной улыбке на лице, девушка отлично провела время в необычном аутфите, сообщает издание .Отметим, что в последнее время тренд на необычные образы набирает обороты. Не так давно Лопес засветилась на красной ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля. Звезда пришла в платье дубайского бренда. Примечателен тот факт, что голливудская красотка нарядилась слитком золота. Дополнил образ элегенатный, но смелый клатч в виде пачки долларов.