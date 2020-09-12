Они будут доставлены до 14 сентября, то есть до понедельника.

Владимирская область получит вакцину от COVID-19 в ближайшие два дня. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщил , ссылаясь на министра, первые партии вакцины отгружены во все регионы России. Они будут доставлены до 14 сентября, то есть до понедельника.Ранее сообщалось, что первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в середине августа. Препарат, разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, производят совместно сРоссийским фондом прямых инвестиций