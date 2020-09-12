"Хорошее начало - половина дела". Что может быть лучше, начать день в боевом настрое. Идеальное утро - это не миф, а реальная привычка.

Юлия Шувалова, корреспондент:- Сегодня мы посвятим наше утро - боевому искусству. Будем осваивать ударную технику в кикбоксинге.Самое главное для новичка - не отпускать руки, постоянно двигаться, держать противника в напряжении и не бояться ответных ударов. Спортсмен должен быть максимально подготовлен к бою, ведь здесь важно всё: скорость, сила, гибкость и выносливость. Для развития таких качеств необходим целый комплекс тренировок.Игорь Царенков, руководитель спортивного центра "Росич":- Кикбоксинг - гармоничный вид спорта. Кроссфит, функциональные тренировки.В кикбоксинге есть несколько разделов тоже самое, что бокс, только плюс ноги и удары коленями. Психологический настрой. Есть ребята без техники, но с духом и они выигрывают и советуют это другим ребятам. Росич - сильный бойцовский клуб заняли первое место на кубке мира- Можно бесконечно бить грушу и ничего не показывать в реальном бою. Спарринг дает чувство дистанции, помогает лучше чувствовать действия соперника, учит быть хитрее и мудрее.Сергей Гординеко, кикбоксер:- Мне нравится работа руками. Это совмещать нужно и важно понять, когда правильно поставить ножку, когда правильно сделать блок, чтобы не попали ногой в корпус и не отбили печень. Нужно это всё предусматривать и точить. Все время точить! Это не просто бокс, а совмещать комбинации.-Росич - тренируй тело, береги душу!