Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако он не отказался от своих намерений...

Автоинспекторами Южного округа столицы задержан приезжий мужчина из ближнего зарубежья по подозрению в попытке дачи взятки сотруднику полиции.Сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО на улице Трофимова был остановлен грузовой автомобиль марки «Рено» с нечитаемыми государственными регистрационными знаками. За рулем автомобиля находился 29-летний приезжий.Находясь в служебном автомобиле во время составления протокола, молодой человек предложил сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако он не отказался от своих намерений и положил между передними сиденьями служебного автомобиля свой паспорт, в котором находились денежные средства в размере 5 тысяч рублей, после чего был задержан.По данному факту дознанием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22