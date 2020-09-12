Самым опытным бегуном в этом году вновь, как и годом ранее, стал владимирец Виктор Бубнов, которому исполнился 81 год.

Участниками и зрителями IV Владимирского полумарафона «Золотые ворота», проходившего сегодня, 12 сентября, стали около 5 тысяч жителей и гостей областного центра. На различные дистанции большого спортивного праздника вышли более 2 тысяч бегунов, как начинающие атлеты, так и ветераны спорта. Все участники получили памятные медали. Победители определялись в каждой группе отдельно. Среди участников, заявленных на официальную дистанцию полумарафона в 21,1 км, как и в предыдущие годы, было немало известных спортсменов. Старт был дан в 13 часов 15 минут. Им пришлось преодолеть три 7-километровых круга. В результате упорной борьбы на дистанции 21,1 км первым с результатом 1:11:36 стал Максим Черезов из Переславля-Залесского (год назад Максим был вторым на нашем полумарафоне). «Серебро» - у Дмитрия Салова (1:12:20), а «Бронзу» завоевал Максим Кистанов (1:12:26).Первой среди полумарафонцев-женщин вновь стала известная владимирская спортсменка Наталья Волгина (1:29:56). Второй и третьей дистанцию преодолели Анастасия Архипова и Анастасия Травкина.Самым опытным бегуном в этом году вновь, как и годом ранее, стал владимирец Виктор Бубнов, которому исполнился 81 год. Самой юной участницей соревнований стала 4-летняя Василиса Боброва.Весь день на Театральной площади работал детский городок для ребят разного возраста, где педагоги приглядывали за малышами, пока их родители соревновались в беге. Для детей была подготовлена масса творческих и развивающих занятий, спортивные и интеллектуальные игры, музыкально-танцевальная программа, мастер-классы.Владимирский полумарафон вновь стал большим общегородским праздником с яркой спортивной и творческой программой.(Фото:Администрация города Владимира