Как показали результаты исследований, в 4-х образцах почвы выявлено превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов

В Суздальском районе из-за свалок пострадал участок сельхозназначения - к такому выводу пришло региональное управление Россельхознадзора по итогам проведенных проверок.Честь земельного участка на площади 6,66 га, зарос сорной растительностью, в том числе и ядовитым борщевиком Сосновского, единично и очагами деревьями и кустарниками. Другая часть участка, на площади, ориентировочно 0,21 га, используется в качестве парковки (поверхность подсыпана щебнем, имеются шлагбаумы). А еще на земле выявлены 2 свалки ТКО, общей площадью 821 кв.м, состоящие из пластика, полиэтилена, бетонных блоков и др., высотой до 1 м. Обнаружены 2 кучи золы с остатками сгоревших досок, полиэтилена, гофрированных железных труб, бетонных деталей и др., ориентировочная площадь первой – 24 кв.м , ориентировочная площадь второй – 10 кв. м. Как показали результаты исследований, в 4-х образцах почвы выявлено превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, таких как: медь, свинец, цинк. Управлением Россельхознадзора по Владимирской области будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РФ.