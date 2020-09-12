Хотя на открытие приехали высокопоставленные гости из Москвы, торжество в субботу не состоялось.

Как сообщили местные жители, накануне объявленного открытия мемориала Александру Суворову в селе Кистыш Суздальского района приехали высокопоставленные гости. Но торжество в субботу не состоялось. Открытие памятника отложили уже во второй раз.Напомним, что в мае праздник планироавлви приурочить к годовщине смерти великого Генералиссимуса, а теперь - к 290 летней дате дня рождения легендарного русского полководца и военного теоретика. Он появился на свет 24 ноября, а Кистыш был родовым поместьем его семьи. Монумент был изготовлен Российским военно-историческим обществом в рамках реализации национального проекта «Культура». Авторами его стали скульпторы Андрей Коробцов, Владимир Благовещенский, архитектор Константин Фомин.