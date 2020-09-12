Заросший водоём и разбитая окружная территория вызывали опасения у жителей микрорайона.

Платоновский пруд во Владимире восстановлен силами активистов. Заросший водоём и разбитая окружная территория вызывали опасения у жителей микрорайона.Вера Курсалова, жительница дома 2:- Грязный пруд, старые деревья, не было лавочек, нету асфальта, постоянно после дождя дороги грязные, дети неудержимы, он хотят купаться, но дно очень грязное и осколки от битого стекла. И, конечно, нас как родителей всё это не очень устраивало.Два месяца назад пруд напоминал лужу. Вода была покрыта ряской, из пруда практически исчезла рыба. Жители собрали инициативную группу. Возглавил её Роман Мусихин. По просьбе активистов, пруд очистили, убрали старые деревья, сделали пешеходные дорожки и ливнёвку. Отдельный подарок жителям - новая клумба.Роман Мусихин, руководитель инициативной группы:- Провели полное благоустройство этого пруда, завезли больше 50 машин грунта, сделали тротуарные дороги, правильную ливнёвую канализацию открыли, отремонтировали полностью этот пруд, посадили, кстати, траву уже. Обещало "Благоустройство", что неделя-две она взайдёт. На следующий год здесь будет газонная травка.Антонина Воронина, жительница дома 2:- Хорошо, что нашёлся такой руководитель, есть тип людей, у которых слова не расходятся с делом. Здесь раньше было запустение, сами знаете. А сейчас можем прийти, отдохнуть, покормить уточек.