Выборы президента Белоруссии завершились больше месяца назад, однако страну продолжает лихорадить. Каждую неделю в городах страны проходят массовые акции протеста, на которые силовики отвечают полицейским насилием.

Выборы президента Белоруссии завершились больше месяца назад, однако страну продолжает лихорадить. Каждую неделю в городах страны проходят массовые акции протеста, на которые силовики отвечают полицейским насилием.Новый формат мирных акций протеста, получивший неожиданную популярность в Белоруссии – женские марши. Возможно, причиной выхода на передовую уличной политики прекрасного пола объясняется тем, что в самом начале противостояния силовики действовали в отношении дам менее жестко.Однако последние события показывают, что калибровка уровня насилия в зависимости от пола протестующих, судя по всему, остается в прошлом. По крайней мере с минских улиц уже поступают многочисленные видео, на которых виден разгон очередного женского марша.Женщин выхватывают из толпы и заталкивают в автозаки. Сообщается, что некоторые в процессе задержания получают еще и удары. На жесткие действия силовиков протестующие реагируют криками: "Позор".