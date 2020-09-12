Чем дольше Александр Лукашенко сопротивляется протестам, тем чаще оппозиция начинает разговор о возможном сильном сближении, вплоть до поглощения, с Россией. Однако, уверены местные эксперты, этот кусок может оказаться не по зубам Москве.

Чем дольше Александр Лукашенко сопротивляется протестам, тем чаще оппозиция начинает разговор о возможном сильном сближении, вплоть до поглощения, с Россией. Однако, уверены местные эксперты, этот кусок может оказаться не по зубам Москве.Белорусским политическим обозревателям вторят и их коллеги из России. Например, Леонид Радзиховский считает, что Александр Лукашенко оказался загнан в угол.И хоть президент Белоруссии, судя по словам эксперта, всеми силами старается сохранить независимость своей страны от восточного соседа, в таких условиях он может пойти на определенные уступки. Речь идет о таких давно игнорируемых Лукашенко параметрах Союзного государства как общая валюта, единый парламент и другие условия.По началу это может выглядеть как очередная игра президента Белоруссии, однако вряд ли у того остались возможности для таких смелых маневров. Москва же, встав на путь интеграции в рамках строительства Союзного государства, может эту работу и продолжить."В такой ситуации Россия де-факто, а затем почти неизбежно и де-юре проглотит Беларусь", – считает Леонид Радзиховский.Однако, пытается обнадежить российский эксперт свою белорусскую аудиторию, воссоединение братских народов в рамках одной страны может выйти России боком. Опасность для нашей страны, по его мнению, представляет экономическая отсталость Белоруссии.Для того, чтобы подтянуть белорусскую экономику до общероссийского уровня придется организовать солидные финансовые вливания. А России, уверен Радзиховский, будут ждать еще и жесткие санкции со стороны Запада. В результате, по его мнению, такое развитие событий не устроит ни одну из сторон.