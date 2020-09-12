Московские сотрудники полиции присоединились к Общероссийской экологической акции и высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны...

Московские сотрудники полиции присоединились к Общероссийской экологической акции "Лес Победы" и высадили деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.Уже не первый год в столице проходит Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». В этом году акцию провели под названием «Лес Победы», которая развернулась в Восточном округе Москвы. Участники высадили несколько молодых саженцев деревьев на территории ФГБОУ ДО «Федерального детского эколого-биологического центра».Перед началом работ для собравшихся провели инструктаж. Столичные полицейские вместе с представителями иных структур и общественных организаций трудились в память о тех, кто отдал жизни ради мира. В скором времени здесь появится живой мемориал в честь героев, которые не вернулись с поля битвы в годы Великой Отечественной войны.Участники акции отметили важность таких памятных мероприятий для нынешнего и подрастающего поколения. Каждый из них смог внести личный вклад в сохранение окружающей среды и сделать территорию более благоустроенной.Для гостей субботника «Зеленая Россия» организовали и развлекательную программу — желающие участвовали в мастер-классах, экоуроках, конкурсах и розыгрышах призов, также их ждали полевая кухня и выступления оркестра, артистов и творческих коллективов.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве