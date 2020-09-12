23-летний мужчина выехал на пешеходный переход на высокой скорости.

23-летнему жителю Коврова вынесли приговор за смертельное ДТП. В сентябре 2019 года водитель BMW сбил на пешеходном переходе 13-летний школьников. Оба ребёнка погибли.Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).Как рассказали в СУ СКР по Владимирской области, ДТП произошло вечером 4 сентября 2019 года в посёлке Мелехово. Иномарка ехала со стороны деревни Сенинские Дворики в сторону Коврова. Перед пешеходным переходом BMW выехал на встречку, объезжая остановившуюся перед ним машину. Водитель не учёл, что автомобиль затормозил перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.В итоге водитель вылетел на пешеходный переход со скоростью выше 90 км в час и сбил двоих детей. Школьники получили травмы, не совестимые с жизнью.Суд Коврова приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы. Управлять транспортом ему нельзя 2 года и 11 месяцев.Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 3 миллиона рублей.