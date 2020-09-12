23-летний мужчина выехал на пешеходный переход на высокой скорости.
23-летнему жителю Коврова вынесли приговор за смертельное ДТП. В сентябре 2019 года водитель BMW сбил на пешеходном переходе 13-летний школьников. Оба ребёнка погибли.
Мужчину признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Как рассказали в СУ СКР по Владимирской области, ДТП произошло вечером 4 сентября 2019 года в посёлке Мелехово. Иномарка ехала со стороны деревни Сенинские Дворики в сторону Коврова. Перед пешеходным переходом BMW выехал на встречку, объезжая остановившуюся перед ним машину. Водитель не учёл, что автомобиль затормозил перед «зеброй», чтобы пропустить пешеходов.
В итоге водитель вылетел на пешеходный переход со скоростью выше 90 км в час и сбил двоих детей. Школьники получили травмы, не совестимые с жизнью.
Суд Коврова приговорил водителя к 4,5 года лишения свободы. Управлять транспортом ему нельзя 2 года и 11 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 3 миллиона рублей.