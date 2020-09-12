Представленные книги – свидетели драматических событий, выпавших на долю Шмелева в Алуште в дни Гражданской войны

Выставка "Пути земные и небесные: три Евангелия Ивана Шмелева" из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась в четверг в музее писателя в Алуште.Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника, член Совета по культуре и искусству при Президенте России Светлана Мельникова отметила, что выбор музея для показа реликвий был очевиден. Город Владимир и Крым сыграли в судьбе известного русского писателя Ивана Шмелева важную роль. Во Владимире он состоялся как писатель. В Крыму началась полоса испытаний.Представленные книги – свидетели драматических событий, выпавших на долю Шмелева в Алуште в дни Гражданской войны. Одно из Евангелий Шмелев приобрел, когда тяжело переживал потерю сына. В этот период он создал эпопею "Солнце мертвых", благодаря которой был дважды номинирован на Нобелевскую премию.Три Евангелия будут представлены и на большой выставке во Владимире «Пыль чужих дорог», которая будет посвящена 100-летию Исхода. Она откроется 15 октября. Напомним, в 2015 году уникальный подарок из Франции привезли сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника. известного русского писателя Ивана Шмелева, в том числе с автографами автора.(Фото: Владимиро-Суздальский музей-заповедник)