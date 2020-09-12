В нынешнем году праздник приходится на 13 сентября.

Начиная с 2013 года Русская Православная Церковь празднует память святых Петра и Февронии не только летом, но и в сентябре — ежегодно в воскресенье, предшествующее 19 сентября, чтобы желающие могли в этот день вступить в церковный брак. В нынешнем году праздник приходится на 13 сентября.В день памяти свв. Петра и Февронии священники обращаются в своих словах к теме любви, супружества и семейной жизни, а за богослужением возглашаются особые молитвенные прошения о даровании семьям «несокрушимой крепости и преуспевания в любви нелицемерной», «сохранении супружества в единомыслии, благочестии и чистоте». «Да возвеселятся люди Твои видением сынов и дщерей, и да умножится народ наш, и благословение Твое наследуется в нем в род и род», — говорится в одном из молитвенных прошений.Завтра в 9 часов утра на площади Троицкого монастыря в Муроме состоится праздничная литургия. А вечером, в 16-00 будет служиться акафист св. Петру и Февронии у строящегося храма в честь кн. Петра и Февронии на Карачаровском шоссе.(Фото: pinterest.ru )