Почему бы в эту субботу не приготовить что-то яблочное. в канун Дня шарлоток и осенних пирогов, который отмечается завтра.

Цветаевский пирог. Откуда? Если сама Марина не любила готовить. Не любила все, что связано с хозяйством. Потому что "оно прожорливо и пожирает время." В одном из стихотворений цикла "СТОЛ" сказала прямо" счетом ложек Создателю не воздашь". Хозяйственные заботы мешали, отвлекали. Не хотелось на них тратить жизнь. Актриса Камерного театра Мария Кузнецова-Гринева в своих воспоминаниях однажды рассказала историю про кухарку Цветаевой.- Как то раз она спросила, что приготовить на сегодня. Среди вороха полузачеркнутых стихов на столе лежала кулинарная книга Молоховец, и Марина Ивановна, ткнув пальцем в номер рецепта, рассеяно сказала "ЭТО". Кухарка не возвращалась домой несколько часов, чем встревожила поэтессу, и когда вернулась. заголосила -"ОООХ! Хозяюшка! Заморилась, все мясные обошла, а как спрошу, дайте мне голову дикого вепря, так все продавцы за животы и схватяться. Вот ржали-то".Саму поэтессу Серебряного века трудно представить на кухне в фартуке, пекущей пироги. А вот упоминание яблочно-сметанного деликатеса встречается в теплых воспоминаниях сестры Анастасии Цветаевой. Им угощали сестер, когда они гостили в поместье Тарусы у семьи Добротворских.- Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить. Поляны яблонь, груш , слив, ягодник. Веранда, где вечно кипел на столе самовар, жужжали над вазочками с разнородным вареньем и медом осы, сладкие пироги, ватрушки - и особенно любимые ржаные сдобные лепешки, которые пекла на сметане пожилая ласковая Катя. Ясные дни, светлые вечера -детство- неторопливо идущее время, как хорошо это было, каким маленьким земным раем это предстает теперь".Вот там впервые и упоминается "выпечка со сметаной". Возможно, что семья поэтессы сделает ее и своим именным блюдом. Пирог из своего счастливого детства сестры станут печь и для своих детей. Упоминание о пироге есть в письмах дочери Марины - Ариадны Эфрон, написанных в самые сложные дни ее жизни, одинокое Рождество 1959 года. "Все прибрала, вымыла полы, собственноручно испекла пирожок с яблоками и заварным кремом и ждала, когда зажжется свет , чтобы заняться елкой". Никаких эксклюзивных продуктов. Весь секрет в песочном мягком тесте, сметанном сладком крем-соусе и антоновских с кислинкой яблоках, порезанных тончайшими дольками. И конечно, в удивительном настроении "цветаевском".Рецепт Цветаевского пирогаДля теста:2 стакана муки, полстакана сметаны, 150 граммов сливочного масла, полстакана сахара, чайная ложка разрыхлителя.Для заливки:стакан сметаны, стакан сахара, яйцо, 2 столовых ложки муки.Для начинки:1 килограмм яблоки.Приготовление:смешиваем сахар со сметаной, добавляем растопленное и сливочное масло, муку и разрыхлитель. Выкладываем тесто на дно и формируем стенки высотой сантиметра три.Смешиваем все ингредиенты заливки и взбиваем венчиком. Распределяем начинку по поверхности пирога, заливаем заливкой. Ставим в нагретую до 180 градусов духовку и выпекаем час.Татьяна Воронцова. Вести-Владимир.