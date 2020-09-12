Как важно владеть этими навыками, думаю понятно всем, - от них порой зависит жизнь человека.

Вспоминается фильм - "Большой куш". Культовая картина Гая Ричи вышла на экраны 20 лет назад и открыла многих актеров. Среди которых Винни Джонс. Но сейчас яркого британца, актера и футболиста вспомним по другому поводу- как он учит делать непрямой массаж сердца под музыку Стейин элайв- Отставаясь живым. Это реально работает- подтверждают и медики. Сегодня 12 сентября Всемирный день оказания первой медпомощи. Как важно владеть этими навыками, думаю понятно всем, - от них порой зависит жизнь человека. Давайте учиться вместе с профессионалом - с нами утром Мария Кузьмина.