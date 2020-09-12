Отмечаем в эту субботу внедорожный праздник - День джипера.

Посвящен он первому российскому внедорожнику, созданному инженером Александром Андроновым. Конструктору в этом году исполняется 110 лет. Как пишут его современники :" В его руках машина творила чудеса: пересекала цветочную клумбу с бетонным ограждением в 40 см, штурмовала наискось канавы".Сегодня внедорожники способны взлетать на трамплинах и штурмовать болота. Давайте окунемся и мы в этот мир офф-роуда вместе с Ниной Глизницей.16 км за 5 часов. Бесов нос - мыс на побережье Онежского озера - считается одной из самых сложных трасс. Владимирским джиперам повезло, они успели проехать до грозового фронта. Для такой поездки машина нужна туристическая. Внутри можно найти всё.Сергей Гнитиёв, водитель джипа:- Спальник, одежда, специи. Вкусная соль, перец, чай.С течением времени каждая вещь нашла своё место в багажнике. Когда ты пытаешься всё разложить, это у меня будет здесь. Однако поездка, и всё будет по-другому.Сергея Гнитиёва друзья знают как "Чечаку". По Джеку Лондону позывной означает "вновь прибывший". За рулём джипа Сергей уже 5 лет. Покорял Карелию и Кольский полуостров. Короткую, но не всегда быструю дорогу выбираем ради красивых мест, - говорит Сергей. Главное, в дороге не задавать водителю лишних вопросов.- Нельзя задавать: "через сколько вы приедете. Потому что даже если осталось несколько километров хорошей дороги, и навигатор показывает, что через 20 минут будем дома, всегда что-то случится. Или кто-то встанет, или разуется.Нина Глизница, корреспондент:- В дальние поездки джип ездят колоннами. Вместе могут ехать до 18 человек. Для связи - рация. Раз, раз, как меня слышно? - Слышно хорошо, готовы ехать.Преодоление ям, оврагов , болот джиперы ласково называют покатушками. Внутри всегда двое: водитель и штурман. Машине доверяют как самому себе.- Вот если бы я был штурманом, я был бы там, сделал вот так. Куда вы пошли? Как это дёргается? - Нет, дургать не надо, она едет сама.Такие джипы в гонках участия не принимают. Для увеличения скорости гоночные машины делают облегченными. На трассе джип преодолевает полосу препятствий. Часто справиться с дорогой водитель сам не может. Приходится звать помощь.Владимир Романцев, водитель джипа:- На ней нельзя ездить по дорогам общего пользования. Это устройство для принятия участия в соревнованиях. Облегченная рама, с измененной конструкцией серьёзно.Сильный - значит, добрый. Это и про джиперов. Водители мощных машин всегда готовы прийти на помощь. Через социальные сети узнают о застрявших машинах и выезжают на выручку. А пока джипы снова готовят к очередному испытанию. Впереди - Романцевские горы Тульской области, а на следующий год - Крым.Нина Глизница, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".