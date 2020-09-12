Сегодня в России День памяти святого благоверного князя Александра Невского.

Сегодня в России День памяти святого благоверного князя Александра Невского. После кончины он был сразу похоронен во Владимире. Его мощи находились в Богородице-Рождественском соборе. И сейчас мы идем туда. Узнаем историю этого дня и важность сегодняшнего события.Иеромонах Варфоломей (Минин), доцент кафедры философии и религиоведения ВлГУ:- Вновь и вновь мы обращаемся к этому образу, к этой жизни, к его деяниям и находим в них ответы на вызов современности...