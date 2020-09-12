У косметики "Елеан Раша" много достоинств. Можно долго их перечислять, но лучше один раз испытать на себе.

А теперь посмотрим на эту косметику в деле. Ее простетируют наш кор-т Екатерина Таманова и стилист - визажист Анна Трубова. У косметики "Елеан Раша" много достоинств. Можно долго их перечислять, но лучше один раз испытать на себе. Создадим повседневный макияж .Екатерина Таманова:- С чего мы начнем какой продукт первый?Анна - стилист, визажист:-Катя , я смотрю кожа у вас немного суховата,впрочем, как и многих девушек. Сейчас началась осень, и это очень актуально.Анна - стилист, визажист:- Начнем мы делать макияж с шелкового праймера фирмы "Елеан раша ", который как раз и уберет твое шелушение.Легкими движениями наносим праймер, он служит основой для любого макияжа, выравнивает и увлажняет кожу. Чтобы придать коже лица естественное свечение тональный крем смешивают с хайлайтером. У него есть еще несколько применений.Анна - стилист, визажист:- Он наноситься на кожу или перед тональным кремом, или второй способ вмешивается в тональный крем или уже потом на завершающим этапе мы даем какие-то акценты.Анна любит работать синтетическими кистями, но тональное средство можно наносить и с помощью спонжа. Распределяем крем по массажным линиям, тщательно прорабатываем все участки. Нужно работать быстро, что бы средство зафиксировалось.Анна - стилист, визажист:- Этот крем можно не фиксировать пудрой. Он само фиксирующийся это очень большое качество даже в плане экономии, можно не пользоваться пудрой.Следующий этап это консилир. Он скроет недостатки: синяки под глазами, перекроет неровности, легкие покраснения.Анна - стилист, визажист:- От внутреннего уголка глаза , потом растягивается к внешнему. Очень хоровая у консилера растяжка, он не западает в морщины,по этому прослужит верой и правдой целый день. Не забываем про крылья носа.Важно подобрать средства подходящие под ваш цвето-тип. Это кается не только консилера и тонального средства, но и карандаша для бровей.Анна - стилист, визажист:- Бровь у нас делиться на три части это основание брови , тело брови и хвостик. Естественно хвостик и основная часть брови должна быть темнее.Сейчас тенями делают главные акценты в макияже. В палетке теней от "Елеан раша", собраны оттенки которые подойдут под контрастность практически любой девушки. Есть матовые и сатиновые текстуры, светлые и темные оттенки.Анна - стилист, визажист:- Выравняю цветом область подвижного века.- Наношу более темный оттенок на периферию косточки. Так называемый цвет усталости.Его на носят для того что бы глаза казались более фактурными. Потом наносят металлизированные тени, они придадут яркости.Один цвет вет переходит другой , такая техника называется деградэ. Последнии штрихи тушь для ресниц и жидкая помада , они имеет матовый финиш , но совсем не сушит губы.Екатерина Таманова:- Мне очень понравился макияж косметикой "Елеан раша", продукты очень приятно ощущаются на лице. по-моему мне подошли и тени и помада. А вам, как профессионалу понравилось работать с этой косметикой.Анна - стилист, визажист:- Да, мне очень понравилось , я её рекомендую , как девушкам , так и профессионалам. Приобретете, какие-то продукты, потестируйте и я уверена, что вы вернетесь в магазин и купите еще.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".