В полумарафоне Золотые ворота-20201 определились победители.

Большой спортивный праздник во Владимире завершился, и мы поздравляем победителей полумарафона "Золотые ворота-2020"! В забенах приняли участие бегуны в возрасте от 4 до 81 лет. В субботу Театральную площадь посетили около 5 тысяч участников и зрителей.Дистанции пробежали более 2 тысяч спортсменов. Первыми получили свои призы участники забега в возрастной категории 4 года: Ярослав Савельев, Максим Ильин, Валентин Кошелев у мальчиков и Лидия Коченок, Василиса Боброва и Татьяна Герасимова — у девочек.На дистанции 300 м среди ребят 5 лет первые три места завоевали: Михаил Безруков, Ярослав Калачев и Мирон Воробьев у мальчиков, и Валерия Варзанова, Анна Орлова и Мария Иудина — у девочек.Среди ребят 6-7 лет первые три лучших результата показали Федор Волков, Александр Краснушкин и Андрей Большаков у мальчиков и Вероника Мельникова, Ксения Мельникова и Таисия Галкина — у девочек.На дистанции 600 м среди ребят возрастной группы 8-9 лет 1-3 места заняли: Дмитрий Шашков, Егор Карпов, Николай Сорокин (у мальчиков) и Софья Зинович, Екатерина Погремушкина и Дарья Смирнова (у девочек).Среди ребят возрастной группы 10-11 лет пьедестал почета заняли Григорий Наумов, Егор Определеннов и Тимур Определеннов (у мальчиков) и Софья Байкова, Алиса Макарова и Юлия Гладилкина (у девочек).На дистанции 3 км в своих возрастных категориях первые три места завоевали:Мальчики 12-13 лет: Артем Салов, Данила Сорокин, Федор Кошелев.Девочки 12-13 лет: Анастасия Шкурина, Екатерина Теребейчик и Дарья Виноградова.Юноши 14-15 лет: Кирилл Цветков, Егор Смирнов, Алексей Печников.Девушки 14-15 лет: Ярослава Швецова, Ольга Мигалова, Дарья Бутакова.Юноши 16-17 лет: Илья Захаров, Антон Логунов, Григорий Хаменушко.Девушки 16-17 лет: Ольга Травкина, Ника Штиллер, Ксения Митякова.Абсолютными победителями на дистанции 3 км признаны у юношей: Михаил Наумов, Илья Захаров и Кирилл Цветков, у девушек - Анастасия Шкурина, Ярослава Швецова и Ольга Мигалова.На дистанции 10 км в своих возрастных категориях первые три места завоевали:юноши 16-17 лет: Дмитрий Фролов, Иван Калмыков, Никита Бутаков,девушки 16-17 лет: Олеся Гладилкина, Алина Корнилова, Елизавета Ерпылова,мужчины 35-39 лет: Дмитрий Капстин, Алексей Оченев, Илья Бородулин,женщины 35-39 лет: Надежда Шемякина, Светлана Ермакова, Екатерина Калачева,мужчины 40-44 года: Дмитрий Воробьев, Александр Пучков, Александр Тимин,женщины 40-44 года: Марина Климова, Надежда Волгина, Юлия Горская.мужчины 45-49 лет: Арсен Темирханов, Павел Митусов, Игорь Гагарин,женщины 45-49 лет: Марина Курникова, Оксана Щукина, Светлана Козий,мужчины 50-54 года: Андрей Швецов, Евгений Меркулов, Александр Хрящев,женщины 50-54 года: Елена Король,мужчины 55-59 лет: Юрий Корупаев, Алексей Круглов, Геннадий Ахмадыршин,женщины 55-59 лет: Ольга Сагитова, Ирина Бурлакова, Людмила Полянская,мужчины 60-64 года: Сергей Степанов, Евгений Смирнов, Александр Оботнин,женщины 60-64 года: Зоя Казаринова, Елена Чернова, Марина Холина,мужчины 65-69 лет: Александр Олейников, Вячеслав Поляков, Владимир Дудкевич,Мужчины 70+: Владимир Емельянов, Владимир Лысенков, Константин Филатов.Абсолютными победителями на дистанции 10 км признаны у мужчин: Дмитрий Скороход, Сергей Белов, Илья Кузаев, у женщин: Ксения Ларина, Виктория Митякова, Дарья Лавлинская.На дистанции 21,1 км первым с результатом 1:11:36 стал Максим Черезов из Переславля-Залесского. «Серебро» - у Дмитрия Салова (1:12:20). «Бронзу» завоевал Максим Кистанов (1:12:26).Первой среди полумарафонцев-женщин вновь стала известная владимирская спортсменка Наталья Волгина (1:29:56). Второй и третьей дистанцию преодолели Анастасия Архипова и Анастасия Травкина.Самым опытным бегуном в этом году вновь, как и годом ранее, стал владимирец Виктор Бубнов, которому исполнился 81 год. Самой юной участницей соревнований стала 4-летняя Василиса Боброва.Мужчины и женщины, которые финишировали на главной дистанции полумарафона (21,1 км) в числе первых шести участников, получили денежные призы по 15, 12, 9, 6, 3 и 2 тысячи рублей. Всем участникам полумарафона вручены именные сертификаты и медали, на которых можно было бесплатно нанести памятную гравировку.