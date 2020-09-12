11 сентября в областном центре проголосовало 10369 избирателей.

Во Владимирской области продолжается досрочное голосование голосование за кандидатов в депутаты городского советаНа выборах кандидатов Совета народных депутатов города Владимира двадцать восьмого созыва 11 и 12 сентября досрочное голосование проводится на 141 избирательном участке с 8.00 до 20.00.В районах области оно проходит в помещениях территориальных избирательных комиссий, по графику, установленному соответствующей ТИК, и завершится сегодня, 12 сентября.Всего во Владимирской области за время проведения досрочного голосования проголосовал 17761 избиратель. Из них во Владимире – 15384. 11 сентября в областном центре проголосовало 10369 избирателей.Завтра, в единый день голосования 13 сентября, во Владимирской области откроются 590 избирательных участков, голосование продлится с 8.00 до 20.00.