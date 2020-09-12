Сегодня в 11:00 на Соборной площади в рамках культурной программы Владимирского полумарафона «Золотое кольцо»

Сегодня в 11:00 на Соборной площади в рамках культурной программы Владимирского полумарафона «Золотое кольцо» состоится уникальное выступление сводного оркестра барабанщиков из нескольких регионов России. К владимирским барабанщикам присоединятся клубы «Самба Реал» из Москвы, «Банда Тратата» из Костромы и «Фуриоза» из Ярославля. Говорит Денис Малинин, преподаватель владимирской студии африканских барабанов «Йанкади».- Так получилось, что участвуя в городских мероприятиях, выдалась нам возможность пригласить наших друзей и единомышленников. Самый главный единомышленник — это Алексей Морозов, руководитель школы «Самба Реал», самый, наверное, большой, известный и заслуженный российской школы самбы. В эти выходные у нас будет большая встреча с нашими друзьями из Москвы, Ярославля и Костромы. Все приедут большой дружной компанией барабанить на марафоне. В субботу с 11 часов мы начнем и будем нон-стопом отрываться. веселиться себе и людям на радость.