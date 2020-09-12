Имена победителей полумарафона будут известны совсем скоро.

Любовь к бегу сегодня объединила более 2000 человек из 70 регионов страны. По традиции маршрут проходит в историческом центре города среди жемчужин древнерусского белокаменного зодчества.Дистанции для любого уровня подготовки: 300 м, 600 м, 3000 м, 10 000 м, 21 100 м. Многие спортсмены участвуют в забеге впервые. Для них - это способ проверить себя, но как говорят профессионалы, пробежав один раз, захочется ещё!Имена победителей полумарафона будут известны совсем скоро. Забег на дистанцию 21 100 м начнётся в 13:15.Юлия Шувалова