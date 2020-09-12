Среди жителей 33 региона в возрасте от 3 до 79 лет число спортсменов и любителей спорта растет.

Спорт - это жизнь!Человек, ведущий здоровый образ жизни, как правило, обладает хорошей выносливостью, телосложением и упорством.По информации областной администрации, среди жителей 33 регионав возрасте от 3 до 79 лет число спортсменов и любителей спорта растет. По состоянию на 1 сентября 2020 года он составляет 44,1 процента, это выше чем по Центральному федеральному округу и в целом по России.В этом году после реконструкции введены в эксплуатацию спортивный комплекс имени Паушкина в Гусь-Хрустальном, две спортивные площадки в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района и в деревне Бараки Судогодского района. Идёт строительство стадиона с тренировочным футбольным полем в Меленках (готовность объекта – 40 процентов), универсального спортивного зала с плавательным бассейном в Собинке (готовность объекта – 68 процентов), центра спортивной борьбы в Петушках (готовность объекта – 45 процентов). Производится размещение спортивных сооружений на территории, прилегающей к «СК Молодёжный» в Коврове (готовность объекта – 85 процентов). Строится 2-я очередь стадиона «Спартак» городе Суздале (готовность объекта – 16 процентов), многофункциональная спортивная площадка площадью 800 квадратных метров с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Новое Суздальского района (готовность объекта – 85 процентов). Ввод в эксплуатацию всех этих объектов планируется до конца года.