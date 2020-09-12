Во Владимирской области расширили объектов, при посещении которых необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
Во Владимирской области расширили объектов, при посещении которых необходимо использовать средства индивидуальной защиты. В этот список добавились нежилые помещения (в том числе сдаваемые под наём), где организовано массовое очное присутствие граждан в целях проведения брифингов, собраний и иных подобных мероприятий.
Напомним, в список объектов, где ношение масок обязательно, также входят:
- объекты розничной торговли, предоставления услуг;
- все виды транспорта общего пользования, в том числе такси;
- аптеки и аптечные пункты;
- органы публичной власти, расположенные на территории Владимирской области, а также подведомственные им организации;
- здания, строения, сооружения автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станции и остановки всех видов транспорта общего пользования.