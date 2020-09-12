На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 12 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 12 сентября лабораторно подтверждено 32 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.(10 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Вязниковском, 4 сл. в Селивановском, 3 сл. в Ковровском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Александровском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Муромском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6679 случаев заболевания (1166 сл. в г. Владимире, 947 сл. в Гусь-Хрустальном, 691 сл. в Петушинском, 632 сл. о. Муром, 585 сл. в Ковровском, 492 сл. в Александровском, 358 сл. в Вязниковском, 318 сл. в Собинском, 308 сл. в Юрьев-Польском, 221 сл. в Кольчугинском, 200 сл. в Меленковском, 167 сл. вСудогодском, 147 сл. в Киржачском, 129 сл. в Суздальском, 88 сл. в Камешковском, 81 сл. в Селивановском, 80 сл. в Гороховецком, 69 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.