Злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, проник на строительную площадку и тайно похитил оттуда различные инструменты...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 54-летнего ранее судимого приезжего мужчину, подозреваемого в хищении строительных инструментов.В полицию обратился представитель строительной компании с заявлением о пропаже инструментов с территории строящегося объекта на Озерной улице. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 54-летнего ранее судимого приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись удобным моментом, проник на строительную площадку и тайно похитил оттуда различные инструменты, после чего уехал на автомобиле такси. Похищенное он продал, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93